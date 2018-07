Kutsun folgile, sind, armas Hiiumaa inimene!

erakogu

Olen nüüdseks Hiiumaal elanud 16 aastat – päris pikk aeg, kas pole. Olen selle ajaga õppinud tundma mitmeid Hiiumaa kombeid ja inimesi ning Hiiumaa on mulle tugevasti südame külge kasvanud. Nüüdseks oleme abikaasaga siia rajanud ka oma kodu ning meie pere on kasvanud pisikese ja imelise Marie-Eliise võrra. See on ikka nii eriline tunne – olla ema!Hiiu Folgi ema olen ma olnud juba 13 aastat ja tänavu saab festival juba 14aastaseks. Lapsepõlv on möödas ja kätte on jõudnud murdeiga. Õigemini, on murdeiga juba kestmas.Eriline aeg on olnud ja eriline aeg on ees. Festival on kasvanud ja kasvatanud, nii nagu see elu ühe lapsega koos käib ja see festival on olnud minu jaoks üks väga armas laps, seda enam, et on sündinud armastusest – armastusest pärimuse, Eestimaa ja Hiiumaa vastu. Seda armastust olen aastate jooksul teie kõigiga ka jagada tahtnud ja loodan, et natukenegi on mul see õnnestunud ja olete pisutki sellest osa saanud.Teeb südame soojaks kui tähistad oma lapse sünnipäeva, kutsud külalised ja nad tulevadki ning toovad kaasa ka kingi – festivali puhul on selleks ostetud pilet või pass või ka lihtsalt head sõnad. See kõik annab jõudu! See tunne, et oled hoitud ja oodatud ja see, mida sa teed, on kellelegi veel oluline ja seda märgatakse. Kogukond – teadmine, et sa ei ole üksi. Olen tänulik, et seda kogukonna tunnet on mulle andnud ka inimesed, kes on selles festivali ajaloos minu kõrval olnud nii parematel kui ka raskematel aegadel – minu meeskond, toetajad ja koostööpartnerid.Tänan kõiki vabatahtlikke ja koostööpartnereid, toetajaid, kes aastate jooksul festivali järjepidevusse oma panuse andnud.ASTRID NÕLVAKHiiu Folgi korraldaja aastast 2005PS: Folkmelody kontsert Soera kivimitemajas täna, 20. juunil algab kell 16, mitte kell 15 nagu oli kirjas teisipäevases Hiiu Lehes. Palume segaduse pärast vabandust. AN