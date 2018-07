Kui tahtmist on, saame hakkama

Lepaniidi mahetalu kari suureneb iga aastaga, sest nende kitsejuustud, lambaliha ja muud tooted koguvad aina populaarsust. Tootmise kasvuga kaasnevad ka suuremad kulud – näiteks elekter.

Talu perenaise Kaire Vannase sõnul panevad kõrged elektri börsihinnad kohati lausa ahhetama. Selle asemel aga, et kõrge elektrihinna üle viriseda, võttis pere kätte, taotles toetust ja hakkas oma majapidamises ise päikesepaneelide abil elektrit tootma. Mis enda tarbimisest üle jääb, selle müüvad elektrivõrku. Aasta lõpuks loodavad omadega nulli jõuda.

Tublid, et teevad, mitte ei kurda raske elu üle Hiiumaal ega oota, et keegi teine hädast välja aitaks. Vannastest võiksime eeskuju võtta!

Jah, elu ja ettevõtlus Hiiumaal on keerulisem kui Mandri-Eestis, sest siin tuleb arvestada suuremate kulude ja ootamatute takistustega. Ka töökohti napib. Selleks, et saarel hakkama saada, peabki ise tegus olema ja kõigele loominguliselt lähenema, mitte lihtsalt ootama, vaid lahendusi otsima.

Üks võimalus selleks on Leaderi kõrval ka hajaasustuse programm, kuhu sel aastal laekus 110 taotlust üle kogu Hiiumaa. Selle programmi toel saab teha korda joogivee või kodutee, aga luua kodule ka elektriühenduse.

Taastuveneregia kasutuselevõttu toetab ka Kredex, kust saab küsida toetust kodude energiatõhusamaks muutmiseks, muuhulgas päikesepaneelide paigaldamiseks.

Vannaste näitel – tõepoolest, elekter on kallis, aga võimalus alternatiivideks toetust taotleda on peaaegu igaühel meist. Võta ainult kätte ja tee ära.

