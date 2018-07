Kõpu päästeauto vajab sooja kuuri

Reedene tulekahju Kõpus tõestas taas, et Kõpu poolsaarele oleks päästeautot vaja aastaringselt. Vabatahtlikud päästjad jõudsid Mägipe küla maadel asuvale tulekahjukohale esimesena ja suutsid rookatusest kerkivaid leeke maha suruda täpselt niikaua, kui Kärdlast jõudis kohale võimas paakauto. Nii suudeti päästa abihoone esimene korrus ja see on tulekahju puhul päris suur saavutus.





