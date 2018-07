Koostöökogu juhib Kriggulson

Kohapeal Leader programmi haldav MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus valis teisipäeval uueks esimeheks Sven Kriggulsoni.

Uus esimees nimetas kõige olulisemaks eelseisvaks ülesandeks ettevalmistust järgmiseks Euroopa Liidu eelarveperioodiks. “Uus periood tuleb meie jaoks suhteliselt keeruliselt, kuna ministeeriumid on väga palju oma tööd ümber korraldamas ja sellest tulenevalt võivad muutuda ka koostöökogu tegevust mõjutavad määrused,” selgitas Kriggulson.

Ühe olulise ohukohana märkis ta plaani vähendada üle Eesti seni edukalt toiminud Leader programmi kohalikul otsustustasandil jagatavate toetuste mahtu. “Tuleb kõvasti nii iseseisvalt kui Leader liiduga koostöös teha selgitustööd, et sellist vähendamist ei tuleks,” tõdes ta.

Sven Kriggulson on SA Kärdla Sadam juhatuse esimees ja sadama kapten. Ka juhib ta INTERREG projekti SmartPorts, millega parendatakse sadamate teenuseid ja mereohutust. Koos abikaasa Maris Kriggulsoniga rajasid nad Leader toetusega Kärdla lähistele loomakliiniku, mida siinkandis varem ei olnud. Pere tegeleb ka marjakasvatusega ning Sven Kriggulson on tegev ka Hiiumaa marjakasvatajate seltsis.

Senise juhatuse esimehe Jan Ignahhini põhikirjaliselt lubatud kaks ametiaega said läbi, mistõttu ta arvati juhatusest välja. Koostöökogu tegevjuht Reet Kokovkin ütles, et Ignahhin oli väga hea juht, kuna tal oli väga eluterve ettevõtjapõhine nägemus koostöökogu tegevusele, samas oli tal olemas ka MTÜ kogemus. “Ta oli väga mitmekülgne ja külma närviga juht, kes oskas lahendada olukordi, kus tuli kiiresti reageerida ja asju õigesti lahendada,” ütles Kokovkin. “Janiga oli väga hea koos töötada.”

