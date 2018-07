Kolleegid tunnustasid lahkuva koolijuhi tehtut

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Tänase Hiiu Lehe arvamusküljel kirjutavad Valeri Gramakovski kolleegid, et paljude Kärdla põhikooli õpetajate viimaste aastate kogemus on olnud, et neil oli oma tööd südamega tegev, motiveeriv ja inspireeriv juht. Samas tõdetakse, et nende jaoks on Valeri lahkumine olnud valus löök. Reedel kogunes Kärdla koolimajja 24 õpetajat, et avaldada toetust kooli direktorile Valeri Gramakovskile, kokku allkirjastas koolijuhti toetava avalduse 38 kolleegi 46st.Tänase Hiiu Lehe arvamusküljel kirjutavad Valeri Gramakovski kolleegid, et paljude Kärdla põhikooli õpetajate viimaste aastate kogemus on olnud, et neil oli oma tööd südamega tegev, motiveeriv ja inspireeriv juht. Samas tõdetakse, et nende jaoks on Valeri lahkumine olnud valus löök.

