Kaubaveod Hiiumaa liinil kasvasid jõudsalt

Katrin Press

Suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust opereeriv TS Laevad teatas kaubavedude 17protsendilisest kasvust Hiiumaa liinil viimase kuue kuuga.TS Laevad vedas jaanuarist juuli alguseni Rohuküla-Heltermaa liinil üle 28 400 veoki ja haagise. “Vaatamata sellele, et kevadel oli liinil tõrkeid, on kaubavedu poolaasta kokkuvõttes kasvanud seitseteist protsenti võrreldes mullusega,” ütles ettevõtte juht Jaak Kaabel.Virtsu-Kuivastu liinil liikus tänavu kuue kuu jooksul kokku üle 84 300 veoki ja haagise, mida on 7 protsenti rohkem kui mullu.Suursaartelt mandrile ja tagasi liikus poolaastaga kokku enam kui 112 700 veokit ja haagist, neist 8300 sõidu-soodustust kasutanud ehk kohalikku veokit. “Kaubaveokite teenindamise kasv näitab ilmselt, et saarte majandusel läheb hästi ja saarte ettevõtjad on aktiivsed. Meil on hea meel, et saame sellele kaasa aidata ja oma panuse anda,” ütles Kaabel.Kaubaveod moodustavad 27 protsenti kogu parvlaevaliiklusest. “Peamiselt liiguvad suursaarte ja mandri vahel siiski eraisikud sõiduautodega ehk kohalikud elanikud ja turistid,“ selgitas Kaabel, et nende osakaal on 69 protsenti. “Nende liiklemise mugavuse tagamiseks on näiteks ülegabariidiliste veoste ja ka kütuseveokite väljumisajad traditsiooniliselt pigem varahommikustel ja hilisõhtustel aegadel, et inimestel oleks lihtsam ja mugavam koju sõita,” selgitas Kaabel.Kokku teenindas TS Laevad kuue kuuga 942 900 reisijat ja 419 700 sõidukit. Võrreldes eelmise aastaga on kasv vastavalt 0,3 ja 1,8 protsenti, mis viitab tegusatele aegadele ka saarte turismisektoris.