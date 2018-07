Kärdla sadam regati vastuvõtuks valmis

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Kärdla sadamasse jõuab regatt 10. juulil, kui sõidetakse kolmas etapp Kakumäe sadamast Kärdlasse. Järgmisel päeval, 11. juulil sõidetakse Tareste lahel Hiiu valla toetatud Kärdla ring ning jahid jäävad ka selleks ööks sadamasse. Laupäeval avatavale Muhu Väina regatile on registreerunud 108 jahti ja 600 purjetajat. Kärdla sadama kapten Sven Kriggulson ütles, et sadam on valmis regatti vastu võtma.Kärdla sadamasse jõuab regatt 10. juulil, kui sõidetakse kolmas etapp Kakumäe sadamast Kärdlasse. Järgmisel päeval, 11. juulil sõidetakse Tareste lahel Hiiu valla toetatud Kärdla ring ning jahid jäävad ka selleks ööks sadamasse.

Sildid: Kärdla sadam, Muhu Väina regatt, purjetamine