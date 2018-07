Kärdla lendude täituvus keskmine

Saarte lennuliine teenindav Transaviabaltika võttis kokku möödunud kuu lennustatistika, millest selgus, et Kuressaare

lendude täituvus püsib suvekuudele iseloomulikult kõrge, Kärdla lendude keskmine täituvus on keskpärane.

Lennuettevõtte esindaja Rene Must teatas, et juunikuus ei jäänud ära ega hilinenud ühtki lendu kummalgi liinil.

Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal teenindati kokku 54 lendu ja 1062 reisijat, lennuki keskmine täituvus oli 52 protsenti. Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal teenindati samal perioodil 53 lendu ja 1625 reisijat, lennuki keskmine täituvus oli ettevõtte sõnul suvekuudele iseloomulikult kõrge ehk 81 protsenti. Augustis on Kärdla liinil lisalennud reedel, 3. augustil ja pühapäeval, 5. augustil. Mõlemal päeval on väljumised kell 15 Tallinnast ja kell 15.45 Kärdlast.

17.–31. augustini lende ei toimu, kuna Kärdla lennuvälja liiklusala on remondis. Sel ajal ei sõida ka lennujaama buss. Reisi ostnutele tagastatakse piletiraha.

Autor: Harda Roosna Saarte lennuliine teenindav Transaviabaltika võttis kokku möödunud kuu lennustatistika, millest selgus, et Kuressaare

lendude täituvus püsib suvekuudele iseloomulikult kõrge, Kärdla lendude keskmine täituvus on keskpärane.

Lennuettevõtte esindaja Rene Must teatas, et juunikuus ei jäänud ära ega hilinenud ühtki lendu kummalgi liinil.

Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal teenindati kokku 54 lendu ja 1062 reisijat, lennuki keskmine täituvus oli 52 protsenti. Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal teenindati samal perioodil 53 lendu ja 1625 reisijat, lennuki keskmine täituvus oli ettevõtte sõnul suvekuudele iseloomulikult kõrge ehk 81 protsenti. Augustis on Kärdla liinil lisalennud reedel, 3. augustil ja pühapäeval, 5. augustil. Mõlemal päeval on väljumised kell 15 Tallinnast ja kell 15.45 Kärdlast.

17.–31. augustini lende ei toimu, kuna Kärdla lennuvälja liiklusala on remondis. Sel ajal ei sõida ka lennujaama buss. Reisi ostnutele tagastatakse piletiraha.

Sildid: lennuk, lennustatistika