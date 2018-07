Kapteni töö: kanalid ja sadamad, vahepeal natuke vett

Jaanus Kõrv

Regula põrkas vastu kaid, Leiger riivas merepõhja – käisime vaatamas, kui keeruline on suure parvlaeva kapteni töö ja kuidas niisuguseid vahejuhtumeid ära hoitakse. “Miljonivaade ja see makstakse kinni ka veel,” muheleb Aidar Lees-Leesmaa (54) kapteni-sillalt kurssi jälgides.

Regula põrkas vastu kaid, Leiger riivas merepõhja – käisime vaatamas, kui keeruline on suure parvlaeva kapteni töö ja kuidas niisuguseid vahejuhtumeid ära hoitakse. "Miljonivaade ja see makstakse kinni ka veel," muheleb Aidar Lees-Leesmaa (54) kapteni-sillalt kurssi jälgides.

Sildid: Aidar Lees-Leesmaa, kapten, parvlaev