JK Dago Olumpic tõi avamerepurjetamise MMilt pronksi

erakogu

12.–20. juulini Hollandis Haagis toimunud avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel sai suurepärase saavutusega hakkama ja tuli B-grupis pronksile Dago jahtklubi jaht Olympic.Roolimees oli Tiit Vihul, taktikuks America’s Cupil võistelnud kunagine Itaalia olümpiapurjetaja ja praegune Itaalia Nacra koondise treener Gabriele Bruni, meeskonnas Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Indrek Ulla, Raul Grigorjev, Aivar Kaljumäe, Tarmo Vesberg ja Raul Vinnal.Olympic oli avameresõidu järel seitsmendal positsioonil, tõusis siis aga kahe esimese lühirajasõiduga neljandaks ning alates neljandast võistluspäevast hoidis kolmandat kohta. Enne viimast võistluspäeva muutus heitlus pronksi eest eriti teravaks, sest vahe neljandal kohal oleva Michael Berghorni jahiga Halbtrocken Saksamaalt oli vaid kaks punkti ja viiendal kohal oleva põhjanaabrist Martin Estlanderi Xini Freedomiga kolm punkti. Viimane sõit reedel peeti keerulise ja muutliku tuulega, mis nii taktiku, roolimehe kui ka meeskonna suurepärases koostöös õnnestus vormistada neljanda tulemusega. Sõidu võitis kindlalt soomlaste Xini Freedom, kuid Olympic suutis tagada kolmanda koha skoorides kokkuvõttes 0,5 punktiga soomlaste ees.“Hommik algas ärevalt, sest eile õhtul läbisid liidritest Norra jahid kontrollmõõtmise ning kuna nende koefitsienti karistati veidi, muutis see punktivahed meie ja neljandal-viiendal kohal olevate konkurentide ees veel väiksemaks,” rääkis Olympicu meeskonnaliige Meelis Pielberg. “Tänase sõidu stardi järel tuli ootamatu tuulepööramine ning jäime samale poolele sakslaste jahiga Halbtrocken 4.0 ning soomlaste Xini Freedomi sõitu kontrollida ei saanud. Pärast esimese vastutuule märgi võttu juhtis taktik Bruni meid sellest jamast osavalt välja ja esimesel allatuulel sõitsime juba niiöelda soodsamas vaos. Finišeerusime Xiniga üsna lähestikku ja siis jäi vaid loota, et meie tulemus oleks piisav pronksi hoidmiseks. Pronksiheitlus meie klassis oli oluliselt tihedam kui esikohaheitlus ja me oleme väga õnnelikud, et see meile õnnelikult lõppes,” oli Pielberg väga rõõmus.Olympicu meeskond kiitis ja hindas kõrgelt America’s Cup’i võistlustausta ja treeneri kogemusega itaallasest taktiku Gabriele Bruni panust tulemuse saavutamisel. Ka Gabriele Bruni ise ei olnud kitsi kiidusõnadega meeskonna aadressil. “See oli minu jaoks esimene kogemus Eesti meeskonnaga, kuigi mitmed itaallased teevad koostööd Eesti meeskondadega ning ütlevad, et mingis mõttes oleme me väga sarnased. Olime kohe pärast esimest päeva nagu suur tore pere ja koostöö laabus hästi. See oli meile raske võistlus kuna soomlaste sama tüüpi Xini Freedom oli väga kiire. Meil õnnestus avamereetapp väga hästi ja selle pealt oli hea lühirajasõitudesse edasi minna. Kuuenda lühirajasõidu 13. koht oli mulle pettumus, sest tegin mõned valed otsused, kuid tänasele läksime vastu optimistlikult kindla sooviga kolmandat kohta hoida. Esimest kahte Landmark 43 tüüpi Norra jahti me nagunii püüda ei oleks suutnud, kuid kolmanda koha nimel töötasime kõvasti ja andsime endast kõik. Kogu meeskond tegi tehniliselt suurepärast tööd ning eraldi nähtus siin jahis on kõrge meeskonnavaim, sest iga päev pingutatakse lõpuni ka pärast väikseid tagasilööke. Roolimees Tiit Vihul tegi erakordselt head tööd jahi juhtimisel ning Indrek Ulla ja Raul Grigorjev on suurepärased oma rollides. Mul on väga hea meel oma uute sõprade ja meie ühise saavutuse üle,” kommenteeris Bruni väga rõõmsalt ja rahulolevalt.Jaht Premium Mati Sepa juhtimisel (Kalevi JK) lõpetas MMi 13. kohal.C klassis, kus konkurents 49 osalenud jahi hulgas oli erakordselt tihe, lõpetasid Ott Kikkase Sugar (2016. a Euroopa hõbe ja 2017. a pronks) Sandro Montefuscoga roolis ja Aivar Tuulbergi Katariina II Pärnu jahtklubist (2016. a Euroopa meister ja 2017. a hõbe) MMi vastavalt seitsmenda ja üheksanda tulemusega. Sven Nuutmanni Eesti Meedia Sailing Team Dago jahtklubist lõpetas MMi 15. kohal, My Car Harles Liiviga roolis (Kalevi JK) 24. ja Directo Alar Volmeriga roolis 35. kohal.Eestist võttis MMist osa seitse jahti. Kokku osales 85 jahti 15 riigist. Alused võistlesid kolmes klassis – 9 jahti A klassis, 27 B klassis ja 49 jahti klassis C. Regatt koosnes pikast kaheosalisest kokku 135miilisest avamereetapist ning seitsmest lühirajasõidust vastutuule-allatuule rajal.Kõige suuremaks takistuseks kõrgemaid kohti püüda sai vaatamata paljude meeskondade valdavalt heale sõidule tänavuse MMi punktiarvestus, kus kahest avameresõidust teise sõidu punktid korrutati koefitsiendiga 2 ja selle tulemus koondtulemusest mahaarvamisele ei kuulunud.Eestisse tuli viimati avamerepurjetamise MMi medal 2014.aastal, kui Kalevi Jahtklubi meeskond Forte Jaak Jõgi juhtimisel tõi Kielis toimunud ORC klassi MMilt koju maailmameistritiitli. Esikümnes on Eesti jahid ORC klassi MMidel olnud aga aastaid ning Euroopa Meistrivõistluste poodiumikohad on pea igaaastaseks saanud.

Piret Salmistu

Avaldatud lühendatult

Autor: Kaasautor erakogu

Roolimees oli Tiit Vihul, taktikuks America’s Cupil võistelnud kunagine Itaalia olümpiapurjetaja ja praegune Itaalia Nacra koondise treener Gabriele Bruni, meeskonnas Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Indrek Ulla, Raul Grigorjev, Aivar Kaljumäe, Tarmo Vesberg ja Raul Vinnal.

Olympic oli avameresõidu järel seitsmendal positsioonil, tõusis siis aga kahe esimese lühirajasõiduga neljandaks ning alates neljandast võistluspäevast hoidis kolmandat kohta. Enne viimast võistluspäeva muutus heitlus pronksi eest eriti teravaks, sest vahe neljandal kohal oleva Michael Berghorni jahiga Halbtrocken Saksamaalt oli vaid kaks punkti ja viiendal kohal oleva põhjanaabrist Martin Estlanderi Xini Freedomiga kolm punkti. Viimane sõit reedel peeti keerulise ja muutliku tuulega, mis nii taktiku, roolimehe kui ka meeskonna suurepärases koostöös õnnestus vormistada neljanda tulemusega. Sõidu võitis kindlalt soomlaste Xini Freedom, kuid Olympic suutis tagada kolmanda koha skoorides kokkuvõttes 0,5 punktiga soomlaste ees.

“Hommik algas ärevalt, sest eile õhtul läbisid liidritest Norra jahid kontrollmõõtmise ning kuna nende koefitsienti karistati veidi, muutis see punktivahed meie ja neljandal-viiendal kohal olevate konkurentide ees veel väiksemaks,” rääkis Olympicu meeskonnaliige Meelis Pielberg. “Tänase sõidu stardi järel tuli ootamatu tuulepööramine ning jäime samale poolele sakslaste jahiga Halbtrocken 4.0 ning soomlaste Xini Freedomi sõitu kontrollida ei saanud. Pärast esimese vastutuule märgi võttu juhtis taktik Bruni meid sellest jamast osavalt välja ja esimesel allatuulel sõitsime juba niiöelda soodsamas vaos. Finišeerusime Xiniga üsna lähestikku ja siis jäi vaid loota, et meie tulemus oleks piisav pronksi hoidmiseks. Pronksiheitlus meie klassis oli oluliselt tihedam kui esikohaheitlus ja me oleme väga õnnelikud, et see meile õnnelikult lõppes,” oli Pielberg väga rõõmus.

Olympicu meeskond kiitis ja hindas kõrgelt America’s Cup’i võistlustausta ja treeneri kogemusega itaallasest taktiku Gabriele Bruni panust tulemuse saavutamisel. Ka Gabriele Bruni ise ei olnud kitsi kiidusõnadega meeskonna aadressil. “See oli minu jaoks esimene kogemus Eesti meeskonnaga, kuigi mitmed itaallased teevad koostööd Eesti meeskondadega ning ütlevad, et mingis mõttes oleme me väga sarnased. Olime kohe pärast esimest päeva nagu suur tore pere ja koostöö laabus hästi. See oli meile raske võistlus kuna soomlaste sama tüüpi Xini Freedom oli väga kiire. Meil õnnestus avamereetapp väga hästi ja selle pealt oli hea lühirajasõitudesse edasi minna. Kuuenda lühirajasõidu 13. koht oli mulle pettumus, sest tegin mõned valed otsused, kuid tänasele läksime vastu optimistlikult kindla sooviga kolmandat kohta hoida. Esimest kahte Landmark 43 tüüpi Norra jahti me nagunii püüda ei oleks suutnud, kuid kolmanda koha nimel töötasime kõvasti ja andsime endast kõik. Kogu meeskond tegi tehniliselt suurepärast tööd ning eraldi nähtus siin jahis on kõrge meeskonnavaim, sest iga päev pingutatakse lõpuni ka pärast väikseid tagasilööke. Roolimees Tiit Vihul tegi erakordselt head tööd jahi juhtimisel ning Indrek Ulla ja Raul Grigorjev on suurepärased oma rollides. Mul on väga hea meel oma uute sõprade ja meie ühise saavutuse üle,” kommenteeris Bruni väga rõõmsalt ja rahulolevalt.

Jaht Premium Mati Sepa juhtimisel (Kalevi JK) lõpetas MMi 13. kohal.

C klassis, kus konkurents 49 osalenud jahi hulgas oli erakordselt tihe, lõpetasid Ott Kikkase Sugar (2016. a Euroopa hõbe ja 2017. a pronks) Sandro Montefuscoga roolis ja Aivar Tuulbergi Katariina II Pärnu jahtklubist (2016. a Euroopa meister ja 2017. a hõbe) MMi vastavalt seitsmenda ja üheksanda tulemusega. Sven Nuutmanni Eesti Meedia Sailing Team Dago jahtklubist lõpetas MMi 15. kohal, My Car Harles Liiviga roolis (Kalevi JK) 24. ja Directo Alar Volmeriga roolis 35. kohal.

Eestist võttis MMist osa seitse jahti. Kokku osales 85 jahti 15 riigist. Alused võistlesid kolmes klassis – 9 jahti A klassis, 27 B klassis ja 49 jahti klassis C. Regatt koosnes pikast kaheosalisest kokku 135miilisest avamereetapist ning seitsmest lühirajasõidust vastutuule-allatuule rajal.

Kõige suuremaks takistuseks kõrgemaid kohti püüda sai vaatamata paljude meeskondade valdavalt heale sõidule tänavuse MMi punktiarvestus, kus kahest avameresõidust teise sõidu punktid korrutati koefitsiendiga 2 ja selle tulemus koondtulemusest mahaarvamisele ei kuulunud.

Eestisse tuli viimati avamerepurjetamise MMi medal 2014.aastal, kui Kalevi Jahtklubi meeskond Forte Jaak Jõgi juhtimisel tõi Kielis toimunud ORC klassi MMilt koju maailmameistritiitli. Esikümnes on Eesti jahid ORC klassi MMidel olnud aga aastaid ning Euroopa Meistrivõistluste poodiumikohad on pea igaaastaseks saanud. 12.–20. juulini Hollandis Haagis toimunud avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel sai suurepärase saavutusega hakkama ja tuli B-grupis pronksile Dago jahtklubi jaht Olympic.Roolimees oli Tiit Vihul, taktikuks America’s Cupil võistelnud kunagine Itaalia olümpiapurjetaja ja praegune Itaalia Nacra koondise treener Gabriele Bruni, meeskonnas Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Indrek Ulla, Raul Grigorjev, Aivar Kaljumäe, Tarmo Vesberg ja Raul Vinnal.Olympic oli avameresõidu järel seitsmendal positsioonil, tõusis siis aga kahe esimese lühirajasõiduga neljandaks ning alates neljandast võistluspäevast hoidis kolmandat kohta. Enne viimast võistluspäeva muutus heitlus pronksi eest eriti teravaks, sest vahe neljandal kohal oleva Michael Berghorni jahiga Halbtrocken Saksamaalt oli vaid kaks punkti ja viiendal kohal oleva põhjanaabrist Martin Estlanderi Xini Freedomiga kolm punkti. Viimane sõit reedel peeti keerulise ja muutliku tuulega, mis nii taktiku, roolimehe kui ka meeskonna suurepärases koostöös õnnestus vormistada neljanda tulemusega. Sõidu võitis kindlalt soomlaste Xini Freedom, kuid Olympic suutis tagada kolmanda koha skoorides kokkuvõttes 0,5 punktiga soomlaste ees.“Hommik algas ärevalt, sest eile õhtul läbisid liidritest Norra jahid kontrollmõõtmise ning kuna nende koefitsienti karistati veidi, muutis see punktivahed meie ja neljandal-viiendal kohal olevate konkurentide ees veel väiksemaks,” rääkis Olympicu meeskonnaliige Meelis Pielberg. “Tänase sõidu stardi järel tuli ootamatu tuulepööramine ning jäime samale poolele sakslaste jahiga Halbtrocken 4.0 ning soomlaste Xini Freedomi sõitu kontrollida ei saanud. Pärast esimese vastutuule märgi võttu juhtis taktik Bruni meid sellest jamast osavalt välja ja esimesel allatuulel sõitsime juba niiöelda soodsamas vaos. Finišeerusime Xiniga üsna lähestikku ja siis jäi vaid loota, et meie tulemus oleks piisav pronksi hoidmiseks. Pronksiheitlus meie klassis oli oluliselt tihedam kui esikohaheitlus ja me oleme väga õnnelikud, et see meile õnnelikult lõppes,” oli Pielberg väga rõõmus.Olympicu meeskond kiitis ja hindas kõrgelt America’s Cup’i võistlustausta ja treeneri kogemusega itaallasest taktiku Gabriele Bruni panust tulemuse saavutamisel. Ka Gabriele Bruni ise ei olnud kitsi kiidusõnadega meeskonna aadressil. “See oli minu jaoks esimene kogemus Eesti meeskonnaga, kuigi mitmed itaallased teevad koostööd Eesti meeskondadega ning ütlevad, et mingis mõttes oleme me väga sarnased. Olime kohe pärast esimest päeva nagu suur tore pere ja koostöö laabus hästi. See oli meile raske võistlus kuna soomlaste sama tüüpi Xini Freedom oli väga kiire. Meil õnnestus avamereetapp väga hästi ja selle pealt oli hea lühirajasõitudesse edasi minna. Kuuenda lühirajasõidu 13. koht oli mulle pettumus, sest tegin mõned valed otsused, kuid tänasele läksime vastu optimistlikult kindla sooviga kolmandat kohta hoida. Esimest kahte Landmark 43 tüüpi Norra jahti me nagunii püüda ei oleks suutnud, kuid kolmanda koha nimel töötasime kõvasti ja andsime endast kõik. Kogu meeskond tegi tehniliselt suurepärast tööd ning eraldi nähtus siin jahis on kõrge meeskonnavaim, sest iga päev pingutatakse lõpuni ka pärast väikseid tagasilööke. Roolimees Tiit Vihul tegi erakordselt head tööd jahi juhtimisel ning Indrek Ulla ja Raul Grigorjev on suurepärased oma rollides. Mul on väga hea meel oma uute sõprade ja meie ühise saavutuse üle,” kommenteeris Bruni väga rõõmsalt ja rahulolevalt.Jaht Premium Mati Sepa juhtimisel (Kalevi JK) lõpetas MMi 13. kohal.C klassis, kus konkurents 49 osalenud jahi hulgas oli erakordselt tihe, lõpetasid Ott Kikkase Sugar (2016. a Euroopa hõbe ja 2017. a pronks) Sandro Montefuscoga roolis ja Aivar Tuulbergi Katariina II Pärnu jahtklubist (2016. a Euroopa meister ja 2017. a hõbe) MMi vastavalt seitsmenda ja üheksanda tulemusega. Sven Nuutmanni Eesti Meedia Sailing Team Dago jahtklubist lõpetas MMi 15. kohal, My Car Harles Liiviga roolis (Kalevi JK) 24. ja Directo Alar Volmeriga roolis 35. kohal.Eestist võttis MMist osa seitse jahti. Kokku osales 85 jahti 15 riigist. Alused võistlesid kolmes klassis – 9 jahti A klassis, 27 B klassis ja 49 jahti klassis C. Regatt koosnes pikast kaheosalisest kokku 135miilisest avamereetapist ning seitsmest lühirajasõidust vastutuule-allatuule rajal.Kõige suuremaks takistuseks kõrgemaid kohti püüda sai vaatamata paljude meeskondade valdavalt heale sõidule tänavuse MMi punktiarvestus, kus kahest avameresõidust teise sõidu punktid korrutati koefitsiendiga 2 ja selle tulemus koondtulemusest mahaarvamisele ei kuulunud.Eestisse tuli viimati avamerepurjetamise MMi medal 2014.aastal, kui Kalevi Jahtklubi meeskond Forte Jaak Jõgi juhtimisel tõi Kielis toimunud ORC klassi MMilt koju maailmameistritiitli. Esikümnes on Eesti jahid ORC klassi MMidel olnud aga aastaid ning Euroopa Meistrivõistluste poodiumikohad on pea igaaastaseks saanud. Piret Salmistu

Avaldatud lühendatult

Sildid: avamerepurjetamine, Dago jahtklubi, Olympic