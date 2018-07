Hiiumaal elutseb haruldane albiino punahirv

Hiiumaal on viimasel ajal kohatud valget hirve, keda õnnestus mõned päevad tagasi jahimeestel ka videole jäädvustada.

“Esimest korda kohtusime valge hirvega juba mai alguses,” selgitas Tahkuna jahimees Karli Kattel. “Kuna sigade Aafrika katku tõttu tuleb metssigade arvukust pidevalt reguleerida, käivad jahimehed ka suvel palju metsas ja kohtuvad seetõttu tihedamalt erinevate loomadega,” kommenteeris Kattel. Ta lisas, et nüüd õnnestus neil albiinohirve ka pikemalt jälgida.

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht, jahindusbioloog Tõnis Korts selgitas, et albinism on nii loomadel kui inimestel esinev osaline või täielik värvaine ehk pigmendi melaniini puudumine, mistõttu nahk ja karvkate on tavalisest heledamad. “Punahirve karva värvusmutatsiooni põhjust on raske öelda, aga vaatamata albiinohirve erinevusele teistest liigikaaslastelt, on tegemist normaalse elujõulise isendiga, keda on kohatud koos noore hirvepulli ja -lehmadega,” rääkis Korts. Jahimees Roman Paršini filmitud videos on näha valget hirve koos noorema pulliga ning mööduvaid metssigu.

“Kuigi Eestis on varem kohatud albiino metskitsi ja põtru, siis albiino punahirve esinemine on väga haruldane,” lisas Korts. Tema sõnul on Euroopas, kus punahirve asurkond suurem, selliseid isendeid aeg-ajalt nähtud, nt Tšehhis ja Saksamaal. “Tšehhis Brno piirkonnas on ka spetsiaalne aedik, kus albiino punahirvi aretatakse ja teaduslikult uuritakse,” lisas Korts.

Albiinohirv pole esimene valge metsloom Tahkuna jahipiirkonnas, varasemalt on sealkandis näiteks kütitud kolm valget kährikkoera, kellest kahte kasutatakse õppeotstarbel topistena.

Omapärase karvkattega isendeid on kohatud ka mujal Eestis, näiteks mullu novembris nähti Pärnumaal valget põtra, aprillis jäi Tartumaal pildile albiino metskits ning varasemalt on kohtutud albiino väikeulukitega, nt kährikute ja nugistega.

