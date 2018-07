Hiiu keel pakub ikka huvi

Kolmapäeval avas tsaariaegses Kärdla piirivalvekordonis hiiu keele seminariga uksed rahvusvaheline kunstiresidentuur KORDON, keelehuvilisi kogunes mõnikümmend.Residentuuri avasündmuseks oli hiiu keele seminar, mille viis läbi Kärdlas sündinud ja kasvanud keeleteadlane, Hiiu sõnaraamatu autor Paul Kokla.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Sildid: hiiu keele seminar, KORDON, Paul Kokla