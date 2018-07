Hea tava ähvardab katkeda

Lehelugejad on harjunud tavaga, et maakonnalehest leiab infot juubilaride, lisandunud ja lahkunud vallakodanike, kooliminejate ja -lõpetajate kohta. Nüüd ähvardab see tava katkeda ülipüüdlike ametnike tõttu.20. juunil teatas Hiiumaa vallavalitsuse andmekaitse­spetsialist Kairi Arunurm toimetusele, et seoses andme­kaitse reeglitega ei väljasta vallavalitsus järgmisest aastast enam lehele juubilaride andmeid rahvastiku­registrist.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

20. juunil teatas Hiiumaa vallavalitsuse andmekaitse­spetsialist Kairi Arunurm toimetusele, et seoses andme­kaitse reeglitega ei väljasta vallavalitsus järgmisest aastast enam lehele juubilaride andmeid rahvastiku­registrist. Lehelugejad on harjunud tavaga, et maakonnalehest leiab infot juubilaride, lisandunud ja lahkunud vallakodanike, kooliminejate ja -lõpetajate kohta. Nüüd ähvardab see tava katkeda ülipüüdlike ametnike tõttu.20. juunil teatas Hiiumaa vallavalitsuse andmekaitse­spetsialist Kairi Arunurm toimetusele, et seoses andme­kaitse reeglitega ei väljasta vallavalitsus järgmisest aastast enam lehele juubilaride andmeid rahvastiku­registrist.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: andmekaitse, nimekirjad