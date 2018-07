Hanketingimuste vaidlustaja osaleb bussiliinide hankel

Hiiumaa vallaga maakonna bussiveohanke tingimuste pärast kohut käinud praegune vedaja Hansa Bussiliinid tegi hankele siiski pakkumise, Hansa Grupist laekus hankele seega kaks pakkumist.Maakonnaliine soovib teenindada neli bussifirmat. Tähtajaks, 24. juuliks laekusid maakonna bussiliinide 2019–2021 hankele pakkumised ASilt GoBus, OÜlt ATKO Liinid, ASilt Hansa Bussiliinid ja ASilt Hansabuss.AS Hansa Bussiliinid teenindab praegu Hiiumaa maakonnaliine. Ettevõtte veebilehe andmetel kuulub AS Hansa Bussiliinid teise pakkujaga, ASiga Hansabuss seotud ettevõtete gruppi. Tartusse registreeritud AS GoBus on varem Hiiumaa maakonnaliine teenindanud ja sõidab praegu Tallinna-Hiiumaa vahelist kommertsliini. Uus pakkuja on Tallinnasse registreeritud OÜ ATKO Liinid.Hiiumaa vallavalitsuse ühistranspordi ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik ütles, et pakkumused on avatud ja praegu tegeletakse mahukate hankedokumentide kontrollimisega, et selgitada, millised pakkumised kvalifitseeruvad. Hanke tulemuste selgumine võtab veel aega.Tegemist oli juba mitmenda hanketähtajaga, kuna praegune vedaja AS Hansa Bussiliinid vaidlustas hanke tingimused kõigis kolmes kohtuastmes. Juuli algul tuli teade, et riigikohus ei võtnud ASi Hansa Bussiliinid kassatsioonikaebust menetlusse. Sellega jäi jõusse halduskohtu 4. mai otsus, millega kohus jättis kaebuse rahuldamata täies ulatuses ning mõistis Hansa Bussiliinidelt välja suure osa menetluskuludest.Hiiu maakonna riigihange avalikuks bussiliiniveoks aastateks 2019–2021, mille eeldatav maksumus 1,91 miljonit eurot, kuulutati välja juba mullu detsembris