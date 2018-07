Ettevaatust, ohtlik truup!

Väike-Liiva tänava truup, mis kunagi oli käsipuudegagi piiratud, on nüüdseks igasuguse piirdeta, servad ajahambast puretud ja ohtlik.Teadaolevalt on üks jalg­rattur juba ojja sõitnud, õnneks pääses mees mõne kriimu ja suure ehmatusega. Pole seal ju tänavavalgustustki ja kui pimedas suurem masin kitsukesel tänaval vastu juhtub, pole mingi ime, kui jalgrattaga liikleja end ojast vee ja betoonikamakatevahelt leiab. Ja millised tagajärjed sellel kukkumisel olla võivad...





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Sildid: truup, väike liiva