Erakorralise volikogu istungi lükkumine tõi kaasa tüli

Eile pidanuks toimuma Hiiumaa vallavolikogu erakorraline istung, kuid päev varem tuli volikogu esimehelt teade, et istung lükkub esmaspäevale. Kolm volikogu liiget leidis, et erakorralist volikogu istungit ära jätta ei saa ja tulid kohale.Juulikuus pidanuks Hiiumaa vallavolikogu liikmed puhkama, kuid erakorralise istungi vajaduse tõi kaasa Käina elamuskeskuse Tuuletorn ehitustööde hange, mis kallines oluliselt, ligi 600 000 euro võrra.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

