Erakorraline eelnõu suunati korralisele istungile

Harda Roosna

Käina elamuskeskuse ehitushanke kohta ei õnnestunud volikogu erakorralisel istungil otsust teha, kuna kokku ei tulnud otsuse tegemiseks vajalikku kvoorumit.Esmaspäeval, 23. juulil erakorralisel istungil oli vaid 11 volikogu liiget 23st. Valla eelarvet puudutava otsuse tegemiseks on aga vaja volikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 12 poolthäält. Seepärast suunas volikogu Käina elamuskeskuse Tuuletorn ehitushanke tulemuste kinnitamise eelnõu teisele lugemisele. Järgmine volikogu istung toimub 23. augustil.





Harda Roosna

Sildid: istung, volikogu