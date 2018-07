Ema tänuavaldus jõudis kohale 4400 jagamisega

Signe Leidt otsis sotsiaalmeedias abivalmis inimest, kes aitas tema tütrel Susanil ja ta koerakesel jõuda Tartu bussilt Hiiumaa bussile. Kahe bussi ajavahe oli nimelt üsna väike.

Kulus nädal aega ja 4400 jagamist, kuni tänuavaldus jõudis Jane Toomlani. Toomla tänas armsa tänuavalduse eest: “See jõudis nüüd minuni, tänu minu täditütrele, kes osa sellest heateost. Ja hea tunne on, et mina sain olla see, kes Susanil ja Plukil aitas bussile jõuda. Imestan, kuidas on võimalik, et Facebookis leviv tänuavaldus minu kõrvu jõudis. Sisimas teadsin, et olete tänulikud, aga et ma saan ka lugeda, seda ma ei lootnud ega oodanud. Olen üksikema, kellel teismeline tütar. Panin ennast nüüd olukorda, kus minu tütar läheb oma koeraga üksi ja kui tänulik ma oleksin, kui keegi teda aitaks. Tänan veel siiani mõttes bussijuhte, nii Tartu kui Hiiumaa oma. Nad mõlemad tõesti pingutasid kuis suutsid, et ajaliselt klappima saada. Ja lõpuks olin ise ka õnnelik, et päev nii edukalt lõppes. Kui hea tunne on head teistele teha, kui sellest kasu on!”

Sildid: tänuavaldus