Eksamil põrus ligi pool klassi

Postimees kirjutas, et Kärdla põhikooli 9.a klassi 19 õpilasest põrus matemaatika­eksamil ligi pool klassi ehk kaheksa õpilast. Kahe paralleel­klassi peale ei sooritanud eksamit 16 õpilast 40st ehk 40%. Võrreldes eelmiste aastatega on eksamil läbikukkujate arv ligi­kaudu kolmekordistunud ja probleemina nähakse matemaatikaõpetajat, vahendas PM.

Ajaleht tsiteerib anonüümseks jääda soovinud Kärdla põhikooli õpetajaid, kes väitsid, et probleemid algasid kaks aastat tagasi, mil põhikooli direktoriks sai Valeri Gramakovski. Nende sõnul vahetas direktor välja varem 9.a klassis matemaatikat andnud magistriharidusega pedagoogi ja uueks õpetajaks sai keskharidusega Koppel. Muutuse tagajärjed kajastusid õpetajate väitel ka õppekvaliteedis.

Postimees kirjutab, et õpetaja Koppel nende väidetega ei nõustunud ja pidas probleemi põhjuseks õpilasi, kes tema sõnul olid väga ebakindlad ega usaldanud end ülesannete lahendamisel.

Leht kirjutas, et matemaatikaõpe on vaid osa suuremast pingest, mis koolis õpetajate ja juhtkonna vahel valitseb. Veel on kirjas, et direktor õpetajate väiteid pikemalt ei kommenteerinud, aga nentis, et lõpueksamil läbikukkunute hulk oli suur, Eestis ongi matemaatikaõpetajaid leida väga keeruline ja ka klasside tase on aastati erinev. Lahendusena plaanitakse järgmisel õppeaastal õpetajate koormused ja klassid ümber mängida.

Järeleksami tegi enamik õpilasi siiski positiivsele hindele, ainult neli õpi­raskustega õpilast said ka siis mitterahuldava hinde.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles Postimehele, et ootab koolilt muudatusi õpetajaskonna valikus ning sellest on kooli juhtkonnaga kõneldud. Tema soovitus on, et lõpuklassides ei peaks õpetama keskharidusega õpetaja. Ranna sõnul ei tähenda see, et keskharidusega õpetaja peaks koolist lahkuma, sest tal on ka vajalikke positiivseid oskusi ja teadmisi.

Kommenteerides pingeid Kärdla põhikooli õpetajate ja juhtkonna vahel, sõnas vallavanem, et ka siin on vajalikud sammud tehtud. Nii näiteks on koostöös õpetajate ametiühingu esindaja ja direktoriga kokku lepitud, et kool kaasab õpetajaid rohkem juhtimisprotsessidesse, et osa õpetajaid ei tunneks, nagu poleks nendega piisavalt arvestatud.

