“Eesti läbi saja silmapaari” avaneb koos Hiiu Folgiga

repro

Eesti sünnipäevale pühendatud rändav fotonäitus “Eesti läbi 100 silmapaari” avatakse neljapäeval, 19. juulil kell 17 Kärdla kultuurikeskuses, tund enne Hiiu Folgi avapidu sealsamas.Fotodel kujutatud inimestest on sündmusel kohal kultuurikorraldaja Kadri Tikerpuu (1973), väike Stefan (2012) ja kindameister Aino Praakli (1934) alias tädi Maali. Kohal on ka näituse koostajad, saab osta raamatut ja juttu puhuda.Fotograaf Toomas Volkmanni ja korraldaja Kaire van der Toorn-Guthani tutvustavad läbi saja portreteeritava silmade ja lugude Eesti inimesi. Iga Eesti vabariigi aastat esindab portreena üks sel aastal sündinud inimene ja tema sõnum. 81aastane Peep: “Alateadvusesse jääb hirm alles. Nägin jubedaid unenägusid aastaid hiljem pärast Siberit; tunnetasin, kuidas tohutu suur loom tuleb peale ja mul pole kuhugi minna. Meid küüditati Siberisse, kui olin neljane. Mäletan, keegi küsis: miks meile ei öeldud, et tööriistad oleks võinud kaasa võtta…? Komandant käratas: siia teid toodi ja siia te kärvate, teie jaoks pole kuuligi vaja. Seitsmeliikmelisest perest – isa, ema ja viis last – pääsesin mina ainsana eluga. Tagasi Eestisse, varemetes Tallinna, saabusin 6. septembril 1946; kümneaastase pätistunud, venestunud, eesti keele unustanud lastekodupoisina. Koos paarikümne samasugusega viidi meid kodutute laste varjupaika, kuniks lähedased meile järele tulevad. Nädal hiljem sõitsime tädiga, kes mind Siberist otsides oli saatnud sinna kirju poolteist aastat, tema koju. Kui sõime koos esimest korda õhtust, küsisin: tädi, kas meil homme ka midagi süüa on?”Kohe peale näituse avamist, kell 18 algab sealsamas Kärdla kultuurikeskuses Hiiu Folgi avapidu.Näitus jääb avatuks 7. septembrini.