Bussihanke pakkumiste avamine lükkus

Hiiu maakonna bussiliinide riigihanke pakkumiste avamise tähtaeg lükkus jälle, kuna AS Hansa Bussiliinid esitas ringkonnakohtu otsuse peale riigikohtule kassatsioonkaebuse. Kohtuvaidluse tõttu veninud maakonnaliinide järgmise teenindus­perioodi riigihanke pakkumised on nüüd kavas avada 24. juulil. “Kahjuks jätkab Hansa Liinid kohtuvaidlust ning on esitanud kassatsioonkaebuse, seega sisutu vaidlus jätkub ning lükkasime taaskord hanke pakkumiste avamise tähtaja edasi,” ütles Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak kolmapäeval. Eeldatavasti otsustab riigi­kohus selle menetlusse võtmise või mittevõtmise 15–20 päeva jooksul.

Praeguse vedajaga, kelleks on seesama AS Hansa Liinid, lõppeb leping koos selle aastaga, kuid hanke ebaõnnestumisel on Hiiumaa vallal võimalik lepingut pikendada aasta võrra. Pihlak oletas, et see ilmselt ongi kaebaja eesmärk.

AS Hansa Bussiliinid Juhatuse liige Andres Puskar ütles maikuus peale halduskohtu otsust Hiiu Lehele, et neil ei ole hanke vaidlustamisel mistahes varjatud huve ja hanke vaidlustasid nad, kuna see piirab vedaja õigusi.

Ka viitas ta, et hankija peabki hangete planeerimisel sisse arvestama vaidlustusele mineva ajakulu ja kandma riigihanke vaidlustamise riski. “Riigihanke tingimuste vaidlustamine, juhul kui need on vastuolus seadusega või rikuvad pakkuja huve, on meile seadusega tagatud õigus,” lisas Puskar.

Hiiu maakonna riigihange avalikuks bussiliiniveoks aastateks 2019–2021, mille eeldatav maksumus 1,91 miljonit eurot, kuulutati välja juba mullu detsembris. Vahepeal muutis vald hankijat, kuna maavalitsus oli tegevuse lõpetanud ja tähtaeg lükkus seetõttu veebruarist märtsi algusesse.

Tähtajaks vald pakkumisi ei saanud, kuna praegune maakonnaliinide teenindaja AS Hansa Bussiliinid vaidlustas halduskohtus mitmed hanke tingimused. Halduskohus jättis 4. mail toimunud istungil Hansa Bussiliinid kaebuse rahuldamata täies ulatuses. Lisaks mõisteti Hiiumaa valla kasuks välja suur osa menetluskuludest.

