Volikogu nõustus nullpiletiga

Hiiumaa vallavolikogu otsustas kolmapäevasel erakorralisel istungil 17 poolthäälega teha maanteeametile ettepaneku kehtestada maakonna avaliku liiniveo lepingute alusel saarel tasuta bussitransport.

Vallavalitsus esitas volikogule otsustamiseks kaks varianti – esimene neist tasuta bussisõit kõigile, teine lastele ja üle 65aastastele reisijatele.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Hiiumaa vallavolikogu otsustas kolmapäevasel erakorralisel istungil 17 poolthäälega teha maanteeametile ettepaneku kehtestada maakonna avaliku liiniveo lepingute alusel saarel tasuta bussitransport.

Vallavalitsus esitas volikogule otsustamiseks kaks varianti – esimene neist tasuta bussisõit kõigile, teine lastele ja üle 65aastastele reisijatele.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: bussitransport, nullpilet, tasuta, volikogu