Võidupüha paraadil marsivad ka hiidlased

Harda Roosna

Tänavusel Eesti juubeli­aastale pühendatud Võidupüha paraadil Tallinnas näeb Lääne malevkonna koosseisus marssimas ka 23 hiidlast.Naiskodukaitse (NKK) keskjuhatuse liige Küllike Tammeveski rääkis, et Hiiumaa jaoskonna üldkoosolekul leiti, et tänavu tahaks paraadile minna. Keskjuhatuse koosolekul andis Tammeveski selle soovi NKK esinaisele Airi Toomingale edasi. Tooming oli vastanud, et mõtet tasub kaaluda, juhul kui ringkond paneb välja ühe hästi kokkuharjutanud “karbi”. “Karbiks” kutsutakse rühma, mis koosneb 28 naiskodukaitsjast.“Panime ringkonna juhtide ja instruktoriga pead kokku ning otsustasime, et teeme ära, kui selline austav võimalus meile antakse,” ütles Tammeveski.Tavapäraselt marsivad paraadil koos toimumiskoha koduringkond ja naabrid. Nii on Lääne ringkonna 28 naise seas marssimas ka üheksa Hiiumaa naiskodukaitsjat.Lääne ringkonna instruktor Svetlana Aug rääkis, et terve “karbiga” on nad paraadil väljas neljandat korda: Pärnus, Haapsalus, Hiiumaal ja nüüd Tallinnas. Paraadil on osaletud nii mustades kostüümides kui laigulises vormis. Koos meestega on marsitud aga kokku üle kümne korra.Paraadirivis on tänavu ka 14 Hiiumaa malevkonna kaitse­liitlast, kes marsivad Lääne maleva kompanii koosseisus. Kuna tegu on juubeliaastaga, on igast osalevast malevast rivis kompaniisuurune üksus, st kolm rühma ehk “karpi”. Kuna naiskodukaitse on võrdsustatud malevaga, marsib ka naisi kolm rühma: Tallinna/Harju ringkonnad ühes, Lääne ringkond teises ja Rapla kolmandas.Kaitseliidu peastaabi avalike suhete osakonna leitnant Merle Norit rääkis, et lauluväljak valiti juubeliparaadi kohaks mitmel põhjusel. Esiteks on lauluväljakul olnud suur roll Eesti iseseisvumise taastamisel ja seega on see igati sobilik paraadiks Eesti ja Kaitseliidu sajandal sünniaastal. Norit lisas, et teiseks on lauluväljak publiku jaoks väga mugav: sinna mahub palju inimesi, on hea nähtavus ja piisavalt istekohti.Kaitseliidu 100. aastapäevapuhul on paraadil üles rivistatud üksused kõikidest malevatest. Norit selgitas, et kompaniisuuruse üksusega, milles 89 inimest, on väljas Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred. Lisaks on rühmaga esindatud valve­üksus, liputoimkondadega aga Kaitseliidu kool ja küberkaitseüksus.Paraadi rivis on 1500 inimest, neist 1200 Kaitseliidu liikmed. Kuna Kaitseliit on 100. aastapäeva puhul paraadil väljas kõikide struktuuriüksustega, on paraadil ka tavapärasest rohkem tehnikat. Igast Kaitse­liidu maakaitseringkonnast on väljas üks tankitõrje- ja üks miinipildujarühm. Lisaks saab näha ajaloolisi üksusi koos soomusautoga Estonia.Peale möödamarssi sõidab tehnika laululava taha maakaitsepäeva tehnika­näitusele.Eestist on rivis veel politsei- ja piirivalveameti rühm ning abipolitsei liputoimkond. Välis­üksustest on paraadile oodata Taani, Läti, Leedu, USA, Poola ja Rootsi liputoimkondi ning Soome ja Suur­britannia rühmi.Muusikat teevad Kaitseliidu ühendorkester, Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkester, Kaitseliidu torupilliüksus, Kaitseväe orkester ja Ühendkuningriigi orkester.

HELJA KAPTEIN

Paraad lauluväljakul

Kaitseliidu 100. aastapäeva

