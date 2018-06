Verekeskus annab üle doonorite kingitused

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama. Doonoripäevad toimuvad

12. juunil kella 13–18ni Kärdla kultuurikeskuses Rookopli 18 ja 13. juunil kella 9–12ni Käina huvi- ja kultuurikeskuses Mäe 2.

Ühtlasi antakse Hiiumaa vallale üle 86 kingipakki vähekindlustatud perede lastele. Verekeskuse õendusjuht Heidi Saar selgitas, et kui regionaalhaigla verekeskuse doonor ei soovi pärast vereloovutust meenet, saab ta selle annetuskaardi kaudu loovutada vähekindlustatud peredele. Mõned korrad aastas annab verekeskus magusatest kingitustest koosnevad pakid üle valdadele, seekord siis Hiiumaa vallale. Igas kingikotis on kaks verekeskuse šokolaadi ja kaks purki mett. Kingipakkidesse on panustanud 344 doonorit.

“Meil on siiras heameel, et nii paljud doonorid soovivad lisaks vereloovutusele aidata teisi Eestimaa inimesi ka muul moel,” ütles Saar. “Loodame, et kingikotist on väikestele Hiiu lastele palju rõõmu ja täname selle eest kõiki annetuskaardi täitnud doonoreid.”

Viimati käis Regionaalhaigla verekeskus Hiiumaal Kärdlas ja Käinas jaanuaris ning siis külastas doonoripäevi 125 hiidlast, eduka vereloovutusega lõppes külastus 107 doonoril. “Meie verevarud said tõhusa täienduse ning saarelt lahkusime rahulolevalt ja heas meeleolus kaasas üle 48 liitri hinnalist verd. Loodame südamest, et seekord on söakate hiidlaste aktiivsus vähemasti sama suur ja meie verevarud täienevad jõudsalt,” ütles verekeskuse tootmisjuht dr Erna Saarniit.

