Valmistume jaanipäevaks hoolikalt

Taas kord on käes jaaniaeg ja kombekohaselt sooviksime kõik süüdata jaani­lõkked ja tunda ennast lõkke juures mõnusalt. Nagu me kõik teame, on Eesti metsades välja kuulutatud suure tuleohuga aeg. Mitte ainult metsad, vaid kogu loodus on väga kuiv ja selletõttu on tuleoht igal pool suur. Suure tuleohuga ajal on metsades keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadmete kasutamine ja ka suitsetamine. Palun hoiame nendest keeldudest kinni, sest muidu hävineb meile nii oluline asi nagu mets. Samuti ei tohiks looduses ringi sõita ATVdega ja muude tehniliste vahenditega, mis võivad kuivanud metsa süüdata.

Sel aastal peab ka koduõues ja külaplatsil tehtava jaani­lõkke tegemisel olema väga hoolas. Lõkkest tekkiv kuumus­kiirgus ja lenduvad sädemed võivad süüdata tulekahju väga kaugel meie lõkkest. Kui ikkagi on plaan jaanilõke süüdata, tuleb kindlasti järgida siseministri määrusest nr 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” tulenevaid nõudeid. Väga hoolsalt tuleb läbi mõelda, kui suur jaanilõke tehakse ja mis materjali põletama hakatakse. Kas on mõistlik põletada oksi ja muud risu, mis palju sädemeid tekitavad ja kaugele kanduvad?

Äkki piisab sellel aastal ainult sümboolsest väikesest jaanilõkkest, mis jaani­päevalistele jaanitunde tekitab ja tagab ümbruskonna ohutuse.

Kindlasti tuleb hinnata tuule tugevust ja selle suunda ja alles siis otsustada, kas süüdata lõke. Vajalik on kustutus­vahendite olemasolu ja kindlasti tuleb määrata, kes täpselt tuleohutuse eest vastutab. Kui teil tekkib väikegi kahtlus, kas on õige ja turvaline jaanilõke süüdata, siis jätke see parem süütamata. Seda kahju, mida tekitab tuli, oleme ju kõik näinud.

Päästeamet soovib kaunist ja turvalist jaanipäeva kõikidele jaanilistele.

Hannes Aasma

Hiiumaa päästepiirkonna juhataja

