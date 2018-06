Ühine Hiiumaa ootab arengukava

Eelmiste kohalike omavalitsuste eel loodud poliitiline ühendus Ühine Hiiumaa teatas, et MTÜ juhatusse kuuluvad Margit Kagadze, Omar Jõpiselg, Triinu Schneider, Anu Pielberg, Eha Brikker ja Toomas Saal.

Ühenduse juht Margit Kagadze ütles saadetud pressiteates, et ühenduse eesmärgiks on hoida diskussiooni Hiiumaa tuleviku üle ja ergutada uutele arengutele ka valimistevahelisel ajal. Möödunud aastal viis ühendus läbi ideekorje, millega koguti üle 200 ettepaneku saareelu edendamiseks. Sisendit valla tuleviku kavandamiseks saadi ka tänavuselt 70 osalejaga Hiiumaa Pääarupidamiselt. “Nüüd oleme valla arengukava eelnõu projekti avalikustamise ootel, mis peaks olema kättesaadav valla kodulehel alates augusti teisest nädalast,” ütles Kagadze.

Samanimeline valimisliit Ühine Hiiumaa moodustab koos Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga praeguse võimuliidu Hiiumaa vallavolikogus.

Oma kodulehel jätab MTÜ Ühine Hiiumaa mulje, justkui kuuluks ühingusse kõik saareelanikud: “Meie liikmeskond koosneb Hiiumaa püsielanikest ja teistest saarega seotud aktiivsetest inimestest” ja kõrval on toodud saare püsielanike arv mullu 1. jaanuari seisuga.

Sildid: arengukava, Ühine Hiiuma