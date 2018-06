Tuuletorni hinnapakkumised lõid eelarve lõhki

Käina alevisse kerkiva elamus­keskuse Tuuletorn ehitus­hankele laekus kolm pakkumist. Kolmapäeval pakkumised avati ja kõik kolm olid oodatust kallimad. Käina osavallavanem Omar Jõpiselg ütles, et kolm pakkumist on üsna hea tulemus, kuid kuna kõik pakkumised olid oodatust kallimad, kujundab valla­valitsus oma seisukoha ja langetab otsuse lähinädalatel.

Hiiu Leht on varem kirjutanud, et Käina osavald sai EASi piirkondade konkurentsi­võime tagamise meetmest 850 000 eurot turismiatraktsiooni ja elamus­keskuse Tuuletorn rajamiseks. Ehituse kogu­maksumuseks hinnati 2,85 mil-

jonit eurot, millest toetus 0,85 miljonit ja omafinantseering 1,51 miljonit eurot. Puudujääv summa pidi tulema valdade ühinemistoetusest ja kavas oli ka laenu võtta.

Jõpiselg avaldas lootust, et peale edukat hanget algab ehitus juba sel suvel. Tuuletorni elamuskeskus peaks valmima kevadeks 2020.

Kaisa Potisepp

Sildid: elamus­keskus, tuuletorn