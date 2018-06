Tulge mõistusele!

Aastaid on Hiiu Lehes avaldatud vast­sündinud hiidlaste ja juubilaride nimed. Selle toreda tavaga on nüüd lõpp – Hiiumaa valla jurist teatas, et neid andmeid vallavalitsus juulikuust enam ei väljasta. Teates viidati andmekaitse reeglitele.

Naabrite juures Saaremaal pole sellist reeglit veel kehtestatud ja vallavalitsus väljastab andmeid nii Saaremaa kui Muhumaa vastsündinute ja juubilaride kohta.





