Sünnipäeva annepäev ja suvealguspidu

Kõigepealt: mis on annepäev? – Ei, see ei ole kõikide Annede

nimepäev. Annepäevaks nimetati vanasti Hiiumaal kolmandat-neljandat päeva pärast mingeid suuremat sorti söömapidustusi (pulmad, varrud, ristjatsid jne), mil head-paremat ikka veel järel. Siis kutsuti lauda vaesem rahvas. Ja tuletatud on selle päeva nimetus hoopis sõnast “andma”.

Meil siin Ave vita! aiakeses õige sünnipäeva, 1. juuni kuupäevaga kringlit muidugi pakkuda pole, küll aga värsket. Sest sünnipäevast on ikkagi juba 20 päeva möödas. Ja mitte üks endast lugu pidav kringel ei kestaks nii kaua. Kohvi saab ka. Lausa keset päeva ja jumalamuidu. Sest kell 13.07 saabub kalendrisuvi. Vääramatult.

Lauri ja Indrek löövad suve lahti.

*

Vikipeedia kirjutab: “Tema luule on avaldanud mõju paljudele üle mitme aastakümne. Oma esimesed luuletused avaldas ta Jüri Üdi nime all, mis ei olnud mitte ainult varjunimi kirjandusmaailmas, vaid ka luuletaja alter ego. Tema luule oli mitmekülgne ja tihti muutuv. Ta võis keskenduda nii ühiskonna probleemidele kui ka kergelt mängelda või õrritada. Ta oli üks nendest poeetidest, kes on mõjutanud terve põlvkonna luulevormi ja elutunnetust.”

Üks nendest, keda Juhan Viiding on mõjutanud, on ka meie üks paremaid luule-esitajaid ja luuletajaid (ma ei karda seda sõna!) Mati Lepna. Mattias Hiiumaalt nagu ta ise ennast nimetab.

*

1. juunil oleks Juhan saanud 70aastaseks. Kuid on igavesti 47.

Aga see õige päev sai meie poolt maha magatud.

Nüüd tuligi Mattias (jäägem selle nime juurde!) mõttele, et kui ühendaks õige Juhani sünnipäeva meil juba tavaks saanud suve alguse tähistamisega. Nagu juba mitmeid kordi varem, tulevad ka seekord Jaak ja Krista; et pidu pidum oleks, tantsivad Kohvitantad. Isiklikest kokkupuudetest Juhaniga vestavad Ave, Jaak ja Koit. Võib-olla tuleb Elo ka. Ja vahest tuleb peole veel teisigi, kel Juhaniga seoses üht-teist meenub, mis jagamist vajab. Mõni suvehiidlane näiteks.

*

Niisiis – saame kokku Tiigi tn 21 21. juunil kell 13.07!

Isegi kui ilma ei pea – meie saalikesse mahume kõik alati ära.

AVE ALAVAINU

Autor: Kaasautor Kõigepealt: mis on annepäev? – Ei, see ei ole kõikide Annede

nimepäev. Annepäevaks nimetati vanasti Hiiumaal kolmandat-neljandat päeva pärast mingeid suuremat sorti söömapidustusi (pulmad, varrud, ristjatsid jne), mil head-paremat ikka veel järel. Siis kutsuti lauda vaesem rahvas. Ja tuletatud on selle päeva nimetus hoopis sõnast “andma”.

Meil siin Ave vita! aiakeses õige sünnipäeva, 1. juuni kuupäevaga kringlit muidugi pakkuda pole, küll aga värsket. Sest sünnipäevast on ikkagi juba 20 päeva möödas. Ja mitte üks endast lugu pidav kringel ei kestaks nii kaua. Kohvi saab ka. Lausa keset päeva ja jumalamuidu. Sest kell 13.07 saabub kalendrisuvi. Vääramatult.

Lauri ja Indrek löövad suve lahti.

*

Vikipeedia kirjutab: “Tema luule on avaldanud mõju paljudele üle mitme aastakümne. Oma esimesed luuletused avaldas ta Jüri Üdi nime all, mis ei olnud mitte ainult varjunimi kirjandusmaailmas, vaid ka luuletaja alter ego. Tema luule oli mitmekülgne ja tihti muutuv. Ta võis keskenduda nii ühiskonna probleemidele kui ka kergelt mängelda või õrritada. Ta oli üks nendest poeetidest, kes on mõjutanud terve põlvkonna luulevormi ja elutunnetust.”

Üks nendest, keda Juhan Viiding on mõjutanud, on ka meie üks paremaid luule-esitajaid ja luuletajaid (ma ei karda seda sõna!) Mati Lepna. Mattias Hiiumaalt nagu ta ise ennast nimetab.

*

1. juunil oleks Juhan saanud 70aastaseks. Kuid on igavesti 47.

Aga see õige päev sai meie poolt maha magatud.

Nüüd tuligi Mattias (jäägem selle nime juurde!) mõttele, et kui ühendaks õige Juhani sünnipäeva meil juba tavaks saanud suve alguse tähistamisega. Nagu juba mitmeid kordi varem, tulevad ka seekord Jaak ja Krista; et pidu pidum oleks, tantsivad Kohvitantad. Isiklikest kokkupuudetest Juhaniga vestavad Ave, Jaak ja Koit. Võib-olla tuleb Elo ka. Ja vahest tuleb peole veel teisigi, kel Juhaniga seoses üht-teist meenub, mis jagamist vajab. Mõni suvehiidlane näiteks.

*

Niisiis – saame kokku Tiigi tn 21 21. juunil kell 13.07!

Isegi kui ilma ei pea – meie saalikesse mahume kõik alati ära.

AVE ALAVAINU

Sildid: Alavainu, annepäev, Ave Vita!