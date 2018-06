Sotsiaalkeskuse tegevustuba Tuuru majja

Hiiumaa vallavolikogu otsustas neljapäevasel istungil edasi minna plaaniga kolida praegu Kõrgessaare maantee 2 asuv sotsiaalkeskuse tegevustuba Tuuru maja esimesele korrusele.

Valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer täpsustas, et volikogu toetas, et vald palub arenduskeskusel tellida projekt investeerimisvajaduste välja­selgitamiseks. Selleks, et Tuuru maja saaks kasutada tegevuskeskusena, tuleb esimesel korrusel teha ümberehitusi.

Maja teisele korrusele jäävad Hiiumaa arenduskeskus ja rendipinnad. Arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ütles, et plaani realiseerumise ajakava sõltub ka sellest, kui kalliks ümberehitustööd kujunevad ja kas vallal on selleks vahendeid.

Kuna aadressile Pargi tänav 3 rajatavasse Hiiumaa sotsiaalkeskusesse pole kavandatud tegevustuba erivajadustega inimestele, kaalutakse selle kolimist Pargi kinnistu lähedal asuvasse Tuuru majja. Kolimise eesmärk on ka kulude kokku­hoid ja Tuuru majale uue rakenduse leidmine.

Kui Tuuru maja esimesele korrusele rajatakse sotsiaal­keskuse tegevus­tuba, tähendab see, et praegused üürilised peavad leidma uue rendipinna.

Autor: Kärolyn Kongi

Sildid: sotsiaalkeskus, Tuuru maja