Sõrul algas purjetamisõpe ja sünnib merekool

KATRIN VISNAPUU

Varsti saab lapsi Sõrule Merekooli viia, purjetamist õppima – just selline asutus on sealkandis sündimas, esimene purjetamiskoolituski tehtud.Sõruotsa külaseltsi eest­vedaja Katrin Visnapuu ütles, et esimene kahepäevane purjetamis­õpe õnnestus. Koolitajaks oli purjetaja Anni Rätsep ja huvilisi üle kümne.





KATRIN VISNAPUU

