Sõru Jazz toob muusika saarele

Neljapäevane festival toimub 14.–17. juunil. Sõru sadama paadikuuris ja Orjaku küla­majas annavad kontserte Monday Quartet, Weekend Guitar Trio, Kadri Voorand, Raivo ja Ramuel Tafenau, Maria Faust, Hedvig Hanson, Robert Linna, Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo jpt. Laupäeval esineb ka meie oma Emmaste Swing Rock Band. Austuskontsertidel tehakse muusikaline kummardus Etta Jamesile ja Jimi Hendrixile.

“Esinejaid on neli päeva kestval festivalil solistidest orkestrini ning muusikastiile mahedast jazzist bluusi ja rokini,“ rääkis Sõru Jazzi korraldaja Guido Kangur. “Oluliseks ühendavaks jooneks on aga see, et tegemist on Eesti jazzmuusikute ning jazzmuusika austajate traditsioonilise igasuvise kokkusaamisega imelisel Hiiumaal. Eesti jazzile keskenduv festival on arvatavasti üks õdusamaid ning soojemaid sündmusi kogu suve jooksul. See energia, mis Sõru paadikuuris ja teistes kontserdipaikades kontsertide ajal ja järel esinejate ning publiku vahel tekib, on alati väga eriline.“

Loodushuvilistele toimub laupäeva varahommikul linnu­vaatlusmatk Orjakus.

Kõik suuremad jazzi­huvilised on oodatud püha­päeval saksofonist Siim Aimla jazzitundi. Festivalipassi ja päevapileteid saab soetada Piletilevist.

Kaisa Potisepp

Autor: Kaasautor Neljapäevane festival toimub 14.–17. juunil. Sõru sadama paadikuuris ja Orjaku küla­majas annavad kontserte Monday Quartet, Weekend Guitar Trio, Kadri Voorand, Raivo ja Ramuel Tafenau, Maria Faust, Hedvig Hanson, Robert Linna, Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo jpt. Laupäeval esineb ka meie oma Emmaste Swing Rock Band. Austuskontsertidel tehakse muusikaline kummardus Etta Jamesile ja Jimi Hendrixile.

“Esinejaid on neli päeva kestval festivalil solistidest orkestrini ning muusikastiile mahedast jazzist bluusi ja rokini,“ rääkis Sõru Jazzi korraldaja Guido Kangur. “Oluliseks ühendavaks jooneks on aga see, et tegemist on Eesti jazzmuusikute ning jazzmuusika austajate traditsioonilise igasuvise kokkusaamisega imelisel Hiiumaal. Eesti jazzile keskenduv festival on arvatavasti üks õdusamaid ning soojemaid sündmusi kogu suve jooksul. See energia, mis Sõru paadikuuris ja teistes kontserdipaikades kontsertide ajal ja järel esinejate ning publiku vahel tekib, on alati väga eriline.“

Loodushuvilistele toimub laupäeva varahommikul linnu­vaatlusmatk Orjakus.

Kõik suuremad jazzi­huvilised on oodatud püha­päeval saksofonist Siim Aimla jazzitundi. Festivalipassi ja päevapileteid saab soetada Piletilevist.

Kaisa Potisepp

Sildid: Sõru Jazz