Saarele jäädi pikemaks kui jaaniajaks

TS Laevad alused tõid reedel, 22. juunil Hiiumaale 3464 reisijat ja 1230 sõidukit, võrreldes tavapärase reedega kasvas sõidukite arv 42 protsenti. Pühapäeval, 26. juunil viidi mandrile tagasi 3735 reisijat ja 1127 sõidukit, mis on vaid 3 protsenti suurem sõidukite arv võrreldes tavapärase pühapäevaga. “Need numbrid näitavad seda, et kes Hiiumaale on läinud, see soovib seal ka pikemalt peatuda,” ütles TS Laevad teenindus- ja müügivald­konna juht Pille Kauber.

Neljapäevast pühapäevani veeti Rohuküla-Heltermaa liinil 13 421 reisijat ja 4562 sõidukit, töisemad päevad olid reede ja pühapäev.

Kauber ütles, et sel aastal said kõik jaanilised probleemideta suursaartele ja tagasi: “Mõõdukas järjekord tekkis reede pealelõunal Virtsus, mis klaarus juba kella kaheksaks õhtul. Kokku­võtteks võib öelda, et kõik sujus suurepäraselt – reisijad said pikemalt ootamata laevale, vahejuhtumeid ei olnud, kiluvõileibu ja hot doge jätkus kõigile soovijatele. Sadamates visati muuhulgas nalja, et ega sellel aastal jaanikule sadamast kaaslast ei leia, nii kiiresti pannakse laevale, et sadamas tutvumiseks aega ei jää.”

Pille Kauber lisas, et kui tahaks, siis ainuke, mille üle kurta võiks, oli ilm.

Autor: Harda Roosna TS Laevad alused tõid reedel, 22. juunil Hiiumaale 3464 reisijat ja 1230 sõidukit, võrreldes tavapärase reedega kasvas sõidukite arv 42 protsenti. Pühapäeval, 26. juunil viidi mandrile tagasi 3735 reisijat ja 1127 sõidukit, mis on vaid 3 protsenti suurem sõidukite arv võrreldes tavapärase pühapäevaga. “Need numbrid näitavad seda, et kes Hiiumaale on läinud, see soovib seal ka pikemalt peatuda,” ütles TS Laevad teenindus- ja müügivald­konna juht Pille Kauber.

Neljapäevast pühapäevani veeti Rohuküla-Heltermaa liinil 13 421 reisijat ja 4562 sõidukit, töisemad päevad olid reede ja pühapäev.

Kauber ütles, et sel aastal said kõik jaanilised probleemideta suursaartele ja tagasi: “Mõõdukas järjekord tekkis reede pealelõunal Virtsus, mis klaarus juba kella kaheksaks õhtul. Kokku­võtteks võib öelda, et kõik sujus suurepäraselt – reisijad said pikemalt ootamata laevale, vahejuhtumeid ei olnud, kiluvõileibu ja hot doge jätkus kõigile soovijatele. Sadamates visati muuhulgas nalja, et ega sellel aastal jaanikule sadamast kaaslast ei leia, nii kiiresti pannakse laevale, et sadamas tutvumiseks aega ei jää.”

Pille Kauber lisas, et kui tahaks, siis ainuke, mille üle kurta võiks, oli ilm.

Sildid: reisijad, sõidukid, TS Laevad