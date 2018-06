Rukki kanali süvendamine algab esimesel augustil

Veeteede amet kuulutas välja Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinile jääva Rukki kanali süvendamise hanke, tööd peaksid algama 1. augustil ja lõppema 15. oktoobriks.

Hiiu Leht kirjutas aprillis, peale Hiiumaa vallavalitsuse ja minister Kadri Simsoni kohtumist vallavalitsuse soovist, et süvendustöid tehtaks augusti teises pooles. Nimelt on augusti algul saarel palju suursündmusi, mida laevatee kõige madalamas kohas toimuvad tööd võivad häirida.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles lehele, et kuna hanget ette valmistades lepiti kokku, et kanalit puhastatakse setetest vaid parvlaevaliikluse välisel ajal, siis süvendustööd parvlaevaliiklust ei häiri ja töödega saab alustada varem.

Seega saab hanke võitja Rukki kanalit süvendada päeva viimase parvlaevareisi ja järgmise päeva esimese parvlaeva­reisi vahelisel ajal. Ka on hankes kirjas, et laevade läbilaskmise ajal töötsoonist ei tohi laevade liiklustingimused olla halvemad kui need on praegu.

12. aprillil tehtud hüdrograafilise mõõdistuse järgi on kanalis mitmeid kohti, kus sügavus on väiksem kui

5,2 meetrit. Madalama sügavusega kohtadest tuleb eemaldada pinnas ja vajadusel kivid sellises mahus, et pärast tööde lõppu oleks kogu kanali sügavus 5,2 meetrit.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumiks on madalaim hind ja pakkumisi hankel osalemiseks ootab veeteede amet 5. juulil kella 10ni.

Autor: Harda Roosna Veeteede amet kuulutas välja Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinile jääva Rukki kanali süvendamise hanke, tööd peaksid algama 1. augustil ja lõppema 15. oktoobriks.

Hiiu Leht kirjutas aprillis, peale Hiiumaa vallavalitsuse ja minister Kadri Simsoni kohtumist vallavalitsuse soovist, et süvendustöid tehtaks augusti teises pooles. Nimelt on augusti algul saarel palju suursündmusi, mida laevatee kõige madalamas kohas toimuvad tööd võivad häirida.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles lehele, et kuna hanget ette valmistades lepiti kokku, et kanalit puhastatakse setetest vaid parvlaevaliikluse välisel ajal, siis süvendustööd parvlaevaliiklust ei häiri ja töödega saab alustada varem.

Seega saab hanke võitja Rukki kanalit süvendada päeva viimase parvlaevareisi ja järgmise päeva esimese parvlaeva­reisi vahelisel ajal. Ka on hankes kirjas, et laevade läbilaskmise ajal töötsoonist ei tohi laevade liiklustingimused olla halvemad kui need on praegu.

12. aprillil tehtud hüdrograafilise mõõdistuse järgi on kanalis mitmeid kohti, kus sügavus on väiksem kui

5,2 meetrit. Madalama sügavusega kohtadest tuleb eemaldada pinnas ja vajadusel kivid sellises mahus, et pärast tööde lõppu oleks kogu kanali sügavus 5,2 meetrit.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumiks on madalaim hind ja pakkumisi hankel osalemiseks ootab veeteede amet 5. juulil kella 10ni.

Sildid: Rukki kanal, süvendamine, Veeteede amet