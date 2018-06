Röövlid metsas

Eesti ornitoloogiaühing tuletas äsja meelde, et kätte on jõudnud lindude pesitsuse kõrgaeg, mil iga pädev ja heatahtlik raieloa välja­andja ja metsandustöötaja peaksid pidama metsades raierahu. “Metsaraied praegusel ajal on käsitletavad lindude tahtliku surmamise ning looduskaitseseaduse rikkumisena, mille eest on ette nähtud rahatrahv,” ütles EOÜ linnukaitse programmijuht Veljo Volke.





