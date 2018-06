Ristmikel kasvavad hekid piiravad nähtavust

Hiiu Lehe poole pöördus üks autojuht, kellel on hiljuti Kärdlas olnud kaks ohtlikku olukorda seoses tänavaristmikel kasvavate hekkidega, mis varjavad vaadet.Juht rääkis, et üks ohtlik olukord tekkis Liiva ja Väike-Liiva tänaval, kus kasvava hekikuuse tagant tuli laps teele. Õnneks suutis juht lapsele otsasõitu vältida.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: hekid, Kärdla, ristmikud