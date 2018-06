Riiklikult lubatud tapatalgud?

Pääro Metsand

Kuigi keskkonnaamet soovitab lindude pesitsusajal raiet mitte teha, vilistavad metsa­omanikud ja metsa ülestöötajad sellele soovitusele, sest seadust, mis pesitsusaegse raie keelaks ei ole, puiduhinnad aga on laes.Riigimetsa majandamise keskus peab paar kuud raierahust kinni, aga eramaadel toimuvad Hiiumaal praegu, lindude pesitsusajal ja ka kõige lindude­rohkemates segametsades ulatuslikud lageraied.





Autor: Harda Roosna Pääro Metsand

