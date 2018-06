Praamiga sõites tuleb osta korrektne pilet

Maanteeamet kontrollis 15. juunil Virtsu sadamas Virtsu–Kuivastu liinil sõitjate pileteid ning avastas 32 rikkumist. Algatati 21 väärteomenetlust ja 11 korral piirduti hoiatusega. Kõik rikkujad suunati ostma korrektset piletit.

“Peamised rikkumised olid seotud püsielaniku soodustuse kuritarvitamisega ning reisija sõiduõiguse puudumisega bussis,” teatas Merit Mähar maanteeameti avalike suhete osakonnast.

Mähar selgitas, et Saaremaa püsielanikule mõeldud sõiduki soodustuse kasutamiseks peab Saare maakonda registreeritud sõitja ise sõidukis viibima ja olema konkreetse sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja. Kui pileti ostnud isik reaalselt sõidukis ei viibi, siis soodustust kasutada ei saa. Samad nõuded kehtivad ka Hiiumaa parvlaevaliinil. Mähar ütles, et maanteeamet Hiiumaa liinil reisijapileteid kontrollimas käinud pole, kuid ei välistanud, et seda tehakse.

Mähar viitas, et maksimaalne rahatrahv piletita sõidu eest on kuni 50 trahviühikut ehk kuni 200 eurot.

Sildid: maanteeamet, pilet, püsielaniku soodustus, rikkumine