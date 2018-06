Pidu meile endile!

erakogu

Tt-stuudiol on lõppemas 13. hooaeg, mis oli toimekas ja elamusterohke. Aasta võtsime seekord kokku sootuks teisiti, kui eelnevatel kevadetel.Noorte ettepanekul sai 27. mail teoks üks tore pidu meile endile, kus tantsisime üksteisele nagu ühel päris esinemisel. Vahe oli ainult selles, et seekord said teised tantsijad istuda publikuna saalis.





Autor: Kaasautor erakogu

Sildid: tantsija, tantsimine, Tt-stuudio