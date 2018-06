Õllepakk või -kohver tuleb osta tervena

Hiiu Lehele tuli kaebus ostjalt, kes Kõrgessaare kaupluses A ja O tahtis osta teatud marki õlut. Üksikpurkidega seda müügil polnud ja ta avas kuuese õllepakendi, et võtta sealt neli õlult.

Edasi kirjeldas ostja Jaan Alliksoo olukorda nii: “Kas see on tõesti seadusega kooskõlas, et seal ei võeta õllepurke kilest välja ja ise ka võtta ei tohi. Tahtsin osta neli purki, võtsin kuuesest pakist neli purki välja ja siis tormasid algul kassapidaja ja hiljem kohale kutsutud juhataja sõimama, et ei tohi kilest välja võtta, vaid peab ostma kuus tükki. Ei olnud mingit kampaaniat, et terve plokk oleks odavam nagu vahest on. Üksikuid selle õlle purke ei olnud müügil. See on ju täiesti haige seadus ainult seal poes. Soodustab ju liigjoomist – tahad osta soojaga ühe õlle, aga sunnitakse ostma kuus.”

Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons ütles, et kuulas ära ka kaupluse juhataja antud selgituse olukorrale ja vastas kliendile. “Jutuks olev kaup oli tõesti mõeldud müügiks kuuese pakina ja seda me lahti ei võta. Vabandame, et sel hetkel puudus müügilt Teie soovitud õlle üksikpurk. Tellimus oli tehtud ja antud toode saabus üksikpurgina müügile juba sama päeva õhtuks. Vabandame, kui tundsite, et Teid ei koheldud väärikalt.”

Hiiu Lehele ütles Antons, et Kõrgessaare kaupluses on müügil lai valik õllesid nii üksikpurgis kui pudelis, samuti neljastes, kuuestes ja kaheksates pakendites. “Tavaliselt on pakiõlled ka üksikult müügil, sel päeval juhtus just see õllesort otsas olema,” selgitas Antons.

“Kindlasti meie Kõrgessaare kaupluse müüjad ega juhataja ei sõimanud klienti, vaid selgitasid kaupluse müügikorda – müügikord aga on täpselt selline, et pakk on pakk ja seda ei avata,” kinnitas Antons.

Õllesort, mida klient soovis, on tootja poolt pakendatud nii üksikutesse plekkpurkidesse, kuuese pakendina kui ka nn kohvrina, milles 24 purki, aga ka klaaspudelisse, kas siis üksikpudeli või kuuese pakina.

Kaja Antons kinnitas, et kaupluses on ilusasti näha, millised on kuuesed pakendid: “Nendel on vastav hinnasilt juures ning need on kuueseks pakiks seotud tootja poolt papi või kilega.” Kastiga ja/või alusega on kaupluses väljas ka üksikud õlled ja nende juures on tükihind ehk ühe pudeli hind.

