Naine sobib juhiks

Saime just äsja endale politseijuhi, kes on veel vanemapuhkusel ja asub ametisse juba sügisel.

Kuigi Moonika Raudsepp pole väidetavalt esimene naissoost jaoskonnajuht, on ta praegusel hetkel siiski kogu Eestis ainuke. Ja see juba ei ole tore. Kahtlemata saaksid ka teised tublid naised-politseiametnikud sellise tööga hästi hakkama.





