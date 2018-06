Lipu sai külaliikumine Kodukant

Päeva rosin

“Reeglitel põhinev, demokraatlik ja liberaalne maailmakord säilib vaid siis, kui me enam ei teeskle, et meid ei survestata nende poolt, kes arvavad, et tugevamate huvid on palju tähtsamad kui riikide ja rahvaste vabadus.”

President Kersti Kaljulaid 12. Lennart Meri konverentsil. 2. juuni 2018