Liikluskorraldus Kõrges­saare maanteega piirneval jalgratta- ja jalgteel

Hiiu Lehe lugeja küsib, mispärast on Kärdlas Kõrges­saare maanteega piirneval jalgratta- ja jalgteel liikluskorraldus ehk liiklusmärkidega tähistamine nii kaootiline – enamasti tuleb jalgrattal sõita piirneval teel, vahepeal jälle sõidutee osal? Nii on see kestnud juba oma poolteist kümnendit pärast maantee rekonstrueerimist. Paraku sõidetakse ikkagi liiklusseadust (§ 2, p 15*) rikkudes pigem jalgteel ja õnnetusjuhtumi korral tekib juriidilisi küsimusi.

Vastab maanteeameti lääne regiooni hooldeosakonna peaspetsialist Marika Koppel: “Kõrgessaare maantee rekonstrueerimise käigus paigaldati vastavalt kinnitatud projektile kergliiklusteel liikumist reguleerivad liiklus­märgid. Kõrgessaare maanteega paralleelsel jalgratta- ja jalgteel on kogu ulatuses lubatud sõita jalgrattaga. Kergliiklusteel liiklejale võivad segadust tekitada erinev tähistus ristmikel ja mahasõitudel, samuti ülekäigurajaga ristmike lahendustel. Vaatame antud lõigul liikluskorralduse täiendavalt üle ja vajadusel täpsustame liikluskorraldust, et teha kergliiklusteel liikleja liikumine lihtsamaks ja arusaadavamaks. Täname tähelepanu juhtimast ja ohutut liiklemist!”

* Jalgratta- ja jalgtee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri, robotliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud. Sõiduteega teede ristmikul on jalgratta- ja jalgtee tee osa.

Autor: Harda Roosna Hiiu Lehe lugeja küsib, mispärast on Kärdlas Kõrges­saare maanteega piirneval jalgratta- ja jalgteel liikluskorraldus ehk liiklusmärkidega tähistamine nii kaootiline – enamasti tuleb jalgrattal sõita piirneval teel, vahepeal jälle sõidutee osal? Nii on see kestnud juba oma poolteist kümnendit pärast maantee rekonstrueerimist. Paraku sõidetakse ikkagi liiklusseadust (§ 2, p 15*) rikkudes pigem jalgteel ja õnnetusjuhtumi korral tekib juriidilisi küsimusi.

Vastab maanteeameti lääne regiooni hooldeosakonna peaspetsialist Marika Koppel: “Kõrgessaare maantee rekonstrueerimise käigus paigaldati vastavalt kinnitatud projektile kergliiklusteel liikumist reguleerivad liiklus­märgid. Kõrgessaare maanteega paralleelsel jalgratta- ja jalgteel on kogu ulatuses lubatud sõita jalgrattaga. Kergliiklusteel liiklejale võivad segadust tekitada erinev tähistus ristmikel ja mahasõitudel, samuti ülekäigurajaga ristmike lahendustel. Vaatame antud lõigul liikluskorralduse täiendavalt üle ja vajadusel täpsustame liikluskorraldust, et teha kergliiklusteel liikleja liikumine lihtsamaks ja arusaadavamaks. Täname tähelepanu juhtimast ja ohutut liiklemist!”

* Jalgratta- ja jalgtee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri, robotliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud. Sõiduteega teede ristmikul on jalgratta- ja jalgtee tee osa.

Sildid: jalgratta, jalgteel, liikluskorraldus