Lennujaama ehitushanke tähtaeg

Täna on Kärdla lennuvälja liiklusala renoveerimise riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg, homme täitub Trans­aviabaltikal teine tööaasta Eesti suursaarte lennuliinidel.Lennuvälja ehitustööde käigus renoveeritakse lennukite liiklusala asfaltkatend ja lennuvälja tuledesüsteem, uuendatakse katendite markeeringud ja paigaldatakse GNSS lähenemissüsteem.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Lennuvälja ehitustööde käigus renoveeritakse lennukite liiklusala asfaltkatend ja lennuvälja tuledesüsteem, uuendatakse katendite markeeringud ja paigaldatakse GNSS lähenemissüsteem. Täna on Kärdla lennuvälja liiklusala renoveerimise riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg, homme täitub Trans­aviabaltikal teine tööaasta Eesti suursaarte lennuliinidel.Lennuvälja ehitustööde käigus renoveeritakse lennukite liiklusala asfaltkatend ja lennuvälja tuledesüsteem, uuendatakse katendite markeeringud ja paigaldatakse GNSS lähenemissüsteem.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: ehitushange, Lennujaam