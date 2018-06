Küsimus valla järgmise aasta investeeringutest

Hiiumaa vallavolikogu aseesimees, Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juht Riho Rahuoja uuris 21. juuni vallavolikogu istungil vallajuhtide käest valla järgmise aasta investeeringute kohta. “Milliseid taotlusi ja kuidas on tehtud riigieelarvesse, milliseid vastuseid on saadud ja millised on vallavalitsuse prioriteedid?” küsis Rahuoja.

Vallavanem Reili Rand märkis oma vastuses, et ametlikke taotlusi järgmise aasta riigieelarvesse Hiiumaalt tehtud ei ole. Spordikeskuse finantseerimiseks loodetakse rahaeraldusest rääkida kohtumisel peaministri ja kultuuri­ministriga. Lisaks soovitakse vahendeid Vabadussõja mälestussamba rajamiseks.

Volikogu esimees Aivar Viidik lisas, et 8. juunil oli Hiiumaal riigikogu keskerakondlaste delegatsioon ja räägiti nii ühistranspordist kui meretranspordist. Hiidlaste teemadest, soovidest ja vajadustest nii spordikeskuse kui sotsiaalkeskuse osas oldi teadlikud. “Arusaamine oli täiesti olemas ja sõnumitevahetus oli väga meeldiv,” ütles Viidik.

Kaks kuud tagasi tegid kolm Lääne-Eestist valitud riigikogu saadikut, Reformierakonda kuuluvad riigikogu aseesimees Kalle Laanet, Urve Tiidus ja Lauri Luik avalduse, et Hiiumaale võiks järgmise aasta eelarves ette näha investeeringud kahe objekti, spordihoone ja sotsiaal­keskuse ehituseks summas kuni 10 miljonit eurot. Järgmise aasta riigieelarve jõuab riigikogusse sügisel. Siis selgub, kui palju ja milleks riiklikke investeeringuid saarele järgmisel aastal loota on.

Hiiumaa vallavolikogu istungeid saab nii toimumisajal kui tagantjärele jälgida internetis. Kõnealuse istungi videosalvestise leiab aadressil https://www.youtube.com/watch?v=srqHkR-ILIU&feature=share

PEEP LILLEMÄGI

Sildid: investeeringud, Rahuoja, vald