Kümneaastane Cramo jätkab saarel

HARDA ROOSNA

Reedel tähistas kümnendat tegevusaastat saarel rendiettevõte Cramo. Kümme aastat on kohalikku osakonda juhtinud Urmas Kuuse, kolmandat nädalat on ettevõtte juhatuse liige Hiiumaa juurtega Remo Holsmer.“Oleme Hiiumaal tegutsenud kümme aastat – eks see näitab, et meil on siin tekkinud kliendid, kellele me oleme väga tänulikud,” ütles Holsmer. “Cramo poolt vaadates oleme rahul, et oleme saarel esindatud ja loodame, et meie koostöö siin on pikk.”





Autor: Harda Roosna

