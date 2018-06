Kotkase Veriff kaasas 7,7 miljonit dollarit

Pöörane rahalaine jätkub: järjekordne Eesti idufirma kaasas 7,7 miljonit dollarit, investoriks ka maailmakuulus näitleja Ashton Kutcher, kirjutab Ärileht.

Juttu on Eesti idufirmast Veriff, mis kaasas 7,7 miljonit dollarit. Läbirääkimised investeeringu kaasamiseks algasid kohe pärast Veriffi osalemist maailma mainekaimas idu­ettevõtete kiirendis Y-Combinator.

Veriffi asutaja ja tegevjuht, 23aastane hiidlane Kaarel Kotkas ütles Ärilehele, et investeering on suur samm ettevõtte äritegevuse laienemise suunas. Veriff pakub inimese identifitseerimise liidest, mis võimaldab veenduda kõikidel veebikeskkondadel ja mobiilirakendustel selles, et dokumendi – passi, juhiloa või ID-kaardi esitaja – võrdub dokumendi omanikuga.

Veriffis töötab praegu 25 inimest, aasta jooksul soovitakse laiendada arendustiimi 30 inimese võrra.

Veriff asutati 2015. aastal toona 20aastase Kaarel Kotkase poolt. Toode toodi turule 2016. aasta juunis, kui kaks ettevõtet – Inbank ja Hansapost – integreerisid teenuse, vähendamaks isiku taustakontrolli protseduurist tulenevaid äririske. Praeguseks on Veriffil rohkem kui 40 klienti üle maailma.

Sildid: idufirma, Veriffi