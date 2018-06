Koolijuht Antti Leigri astus Keskerakonda

Palade põhikooli ja Suuremõisa lasteaed-põhikooli direktor Antti Leigri, kes on ka Hiiumaa valla revisjoni­komisjoni esimees, astus Keskerakonda, teatas erakonna aseesimees Jaanus Karilaid Hiiu Lehele.“Peaminister Jüri Ratase valitsus on teinud mitmeid häid otsuseid, millest on tõusnud tulu nii kogu Eestile kui ka hiidlastele,” põhjendas Leigri oma otsust erakonna nõuniku Toomas Raagi vahendusel.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Antti Leigri, Keskerakond