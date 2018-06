Koduõppelt kuldmedalistina Tartu ülikooli

Ainsana tänavu Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Anna Maria Altmäe leiab, et koduõpe põhikooli ajal andis talle tugeva põhja iseseisvaks õppimiseks ja kasvatas kohuse­tunnet.Anna Maria Altmäe alustas kooliteed esmalt koduõppel ja seejärel individuaalõppes.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Anna Maria Altmäe alustas kooliteed esmalt koduõppel ja seejärel individuaalõppes.

