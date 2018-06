Koduõdesid oleks saarele juurde vaja

Hiiumaal on praegu ametis üksainus koduõde Margarita Vasar, kes loodab väga, et veel keegi tahaks sama tööd tegema hakata – saarel kodu­õendushoolduse vajajaid on ja tema üksi kõigi juurde ei jõua.

Patsiendil, kes soovib koduõendusteenust saada, peab olema haigekassa kindlustus ja perearsti või raviarsti saate­kiri.





Autor: Harda Roosna



Sildid: koduõde, Margarita Vasar, patsient